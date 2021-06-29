Заменивший Деппа в «Фантастических тварях» Миккельсен хотел обсудить с ним роль

Актер Мадс Миккельсен в беседе с изданием Sunday Times сказал, что хотел бы поговорить с Джонни Деппом о роли в «Фантастических тварях», где ему пришлось заменить артиста.

Миккельсен сыграет Геллерта Гриндевальда вместо Деппа в третьей серии кинофраншизы. «Мне позвонили, они очевидно торопились, мне понравился сценарий, и я согласился. Для многих это было спорным решением, но так иногда случается. Это первый и, вероятно, последний раз, когда я так втанцевал в кино», — сказал Миккельсен, который до актерской карьеры был профессиональным танцором.

Миккельсен знал, что замена неизбежна и хотел бы пообщаться с Деппом перед тем, как заменить его. «Не знаю, что случилось в его личной жизни, не знаю, было ли честно лишать его работы, но знаю, что шоу продолжалось. Я бы очень хотел поговорить с ним об этом, если бы у меня был шанс, но я его не настолько знаю», — признался артист.

Студия Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли после того, как он проиграл иск к газете The Sun о публикации, в которой его обвиняли в нанесенных экс-супруге Эмбер Херд побоях.

Ранее Миккельсен рассказал о том, как заменит Деппа в «Фантастических тварях».