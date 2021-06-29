Китовый скелет из «Левиафана» вернули в Териберку

В село Териберка в Мурманской области вернулся муляж китового скелета, который использовался на съемках фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Губернатор рассказал, что реставрационные работы велись четыре месяца.

«Мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату. С помощью наших друзей из Москвы договорились с собственником и забрали скелет с промплощадки», — написал он.

До этого американский кинокритик Тодд МакКарти включил российский фильм «Левиафан» 2014 года режиссера Андрея Звягинцева в список лучших картин десятилетия.

В 2015 году «Левиафан» с Алексеем Серебряковым в главной роли стал первым фильмом в истории постсоветской России, удостоенным премии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме того, он был номинирован на премию «Оскар» в такой же категории.