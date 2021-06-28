Звезда «Тайн Смолвиля» назвала участие в секте «самой большой ошибкой в жизни»

Звезда сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк высказалась о своем участии в секс-секте и извинилась перед теми, кому нанесла вред, заманив в организацию, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на письмо актрисы.

Письмо накануне вынесения приговора предоставили изданию адвокаты актрисы. «Сейчас для меня чрезвычайно важно сказать от всего сердца, что мне очень жаль. Я полностью погрузилась в учение Кита Раньера. Я искренне верила, что его наставничество привело меня к лучшей, более просвещенной версии себя. Я подарила ему свою преданность, свои силы и, в конечном итоге, свою жизнь. Это была самая большая ошибка в моей жизни», — написала она.

Мэк пообещала посвятить остаток жизни исправлению этой ошибки и стать более сочувствующей. Адвокаты просят не приговаривать Мэк к реальному тюремному сроку, подчеркивая, что она «уже наказана», охотно сотрудничала со следствием и раскаялась в содеянном.

Приговор актрисе вынесут 30 июня.

Эллисон Мэк и лидера секты Nxivm Кита Раньера арестовали в 2018 году. Его обвинили в создании секретного сообщества, в котором женщин таврировали его инициалами, заставляли соблюдать жесткие диеты и принуждали к сексу с лидером организации. В марте 2019 года Раньера также обвинили в педофилии и изготовлении детской порнографии. Вину он не признал. Мужчина был приговорен к 120 годам лишения свободы.

В 2019 году Мэк признала вину в помощи в организации секты.