Художник Ян Фабр предстанет перед судом за домогательства

Бельгийский художник и театральный режиссер Ян Фабр предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах, пишет издание VRT.

Еще в сентябре 2018 года двадцать танцоров из труппы Фабра Troubleyn опубликовали открытое письмо, в котором пожаловались на неприемлемое поведение Фабра.

После письма было инициировано судебное расследование, которое сейчас завершено. Прокурор по трудовым спорам полагает, что есть достаточные основания для проведения судебного процесса против Фабра.

Художник подозревается в издевательствах, нападении и сексуальных домогательствах к двенадцати танцорам и другим сотрудникам.

Судебный процесс начнется в сентябре 2021 года в уголовном суде Антверпена.

Работы Яна Фабра не раз демонстрировались в России: так, в 2016 году резонансной стала выставка «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты» в Эрмитаже с чучелами мертвых животных. В 2017 году в московском Театре Наций на фестивале «Территория» показывали его спектакль «Бельгийские правила/Бельгия правит».