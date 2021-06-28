«Лука» снова возглавил российский прокат

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Кадр из мультфильма «Лука (2021) Кадр из мультфильма «Лука (2021)
Кадр из мультфильма «Лука (2021)
Walt Disney Studios

Мультфильм «Лука» Энрико Касароса во второй раз стал лидером российского проката, сообщает портал kinobusiness.com.

За период с 24 по 27 июня анимационная картина собрала 85,6 млн руб. Главные герои мультфильма — морские монстры в облике обычных детей, проводящие лето на побережье Италии.

На втором месте оказался комедийный боевик Патрика Хьюза «Телохранитель жены киллера» с 57,8 млн руб. По сюжету, телохранителю в отставке приходится вернуться к своей старой профессии, чтобы охранять супругу наемного убийцы. В главных ролях снялись Райан Рейнольдс, Антонио Бандерас, Морган Фриман и др.

Третью строчку занимает американская криминально-приключенческая комедия «Круэлла» с 46,7 млн руб. Главную роль в картине о молодости знаменитой злодейки из мультфильма «101 далматинец» исполнила Эмма Стоун.

Ранее сообщалось, что в премьерные выходные «Лука» собрал 132,5 млн руб.