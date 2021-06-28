«Лука» снова возглавил российский прокат

Мультфильм «Лука» Энрико Касароса во второй раз стал лидером российского проката, сообщает портал kinobusiness.com.

За период с 24 по 27 июня анимационная картина собрала 85,6 млн руб. Главные герои мультфильма — морские монстры в облике обычных детей, проводящие лето на побережье Италии.

На втором месте оказался комедийный боевик Патрика Хьюза «Телохранитель жены киллера» с 57,8 млн руб. По сюжету, телохранителю в отставке приходится вернуться к своей старой профессии, чтобы охранять супругу наемного убийцы. В главных ролях снялись Райан Рейнольдс, Антонио Бандерас, Морган Фриман и др.

Третью строчку занимает американская криминально-приключенческая комедия «Круэлла» с 46,7 млн руб. Главную роль в картине о молодости знаменитой злодейки из мультфильма «101 далматинец» исполнила Эмма Стоун.

Ранее сообщалось, что в премьерные выходные «Лука» собрал 132,5 млн руб.