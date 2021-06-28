Юэн МакГрегор и Мэри Элизабет Уинстэд cтали родителями

У американских актеров Мэри Элизабет Уинстэд и Юэна МакГрегора родился сын. Об этом в своем Instagram cообщила 25-летняя дочь артиста от прошлой жены Клара.

Это сын стал первым у МакГрегора. Он также является отцом четырех дочерей. Самой старшая из них Клара.

«Добро пожаловать в мир младший брат. Поздравления моему папе и Мэри — это величайший подарок», — написала Клара в соцсети.

Вторая дочь актера Эстер в своем Instagram раскрыла имя ребенка.

Она сообщила, что малыша назвали Лори.