Умер актер Игорь Сиренко
Анастасия Лежепекова
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Актер и театральный деятель Игорь Сиренко скончался в Москве на 81-м году жизни, говорится на сайте театра «Сопричастность».
Сиренко был худруком в «Сопричастности» около 20 лет. Актер отмечал 80-летний юбилей в декабре прошлого года.
Причина смерти не уточняется.
Игорь Сиренко родился в Мариуполе в 1940 году, в 1957-м поступил в Московское цирковое училище, после него был зачислен без экзаменов в Театральное училище имени Щукина.
Ранее сообщалось, что умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Лесков.
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