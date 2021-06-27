Умер актер Игорь Сиренко

Актер и театральный деятель Игорь Сиренко скончался в Москве на 81-м году жизни, говорится на сайте театра «Сопричастность».

Сиренко был худруком в «Сопричастности» около 20 лет. Актер отмечал 80-летний юбилей в декабре прошлого года.

Причина смерти не уточняется.

Игорь Сиренко родился в Мариуполе в 1940 году, в 1957-м поступил в Московское цирковое училище, после него был зачислен без экзаменов в Театральное училище имени Щукина.

Ранее сообщалось, что умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Лесков.