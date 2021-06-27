Голый Моргенштерн попарился в бане перед родителями своей невесты

Рэпер Алишер Моргенштерн (Валиев) во время перелета на частном самолете устроил баню и попарился при родителях своей невесты Дилары Зинатуллиной. Кадры он выложил в Instagram.

«Зачем лететь в баню на частном самолете, если баню можно сделать в нем?» — написал исполнитель.

На фото видно, что телохранитель веником отхлестал голого музыканта рядом со столом, за котором едят родители девушки. Будущие теща и тесть прикрывают глаза руками.

Ранее появились подробности решения суда по делу в отношении Моргенштерна. Факт пропаганды певцом Алишером Моргенштерном наркотиков подтвердили выводы психолого-лингвистической экспертизы.

В клипе Алишера еще выражено положительное отношение к наркотическим веществам, уверены эксперты. Также в творчестве исполнителя есть другие нарушения. По мнению специалистов, в клипах создан образ кумира-наркомана как социально успешного человека.