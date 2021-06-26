Режиссер Владимир Меньшов заразился коронавирусом
Карина Казанцева
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Режиссер Владимир Меньшов заразился коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии «Справедливая Россия - За правду», объясняя, почему он отсутствовал на съезде.
«Он заболел коронавирусом. В легкой форме», — сказали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что общефедеральную часть списка кандидатов от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) возглавят председатель партии Сергей Миронов и его сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин.
Также среди лидеров списка от «Справедливой России — За правду» указаны режиссер Владимир Меньшов и сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков.
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