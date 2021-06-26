Роспотребнадзор проверит концерт «Руки вверх»

Концерт группы «Руки вверх», который прошел в Волгограде на прошлых выходных, не был согласован с региональным оперштабом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

«Организаторы не обращались в управление по вопросу согласования проведения мероприятия», — сказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре рассказали, что проверка проводилась и в день мероприятия. Тогда были обнаружены незначительные нарушения, которые устранили на месте.

«По факту выявленных нарушений управлением в отношении организатора концерта начато административное производство», — заключили в ведомстве.

На попавших в сеть кадрах видно, что многие слушатели пришли без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проведет проверку свадебного банкета депутата от КПРФ Народного хурала республики Бурятии Тимура Нимаева на соблюдение антиковидных мер.