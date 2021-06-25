Украинские националисты забросали дымовыми шашками фанатов Басты в Киеве

В Киеве к зданию концерт-холла, где должно пройти выступление российского рэпера Басты (Василия Вакуленко), пришли украинские националисты и забросали фанатов исполнителя дымовыми шашками, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Националисты держали в руках плакаты с надписями «Поддерживаешь Басту — финансируешь войну» и «Баста поддерживает оккупацию Крыма».

Фанаты рэпера негативно отреагировали на действия активистов и ответили, что Баста — «это про творчество, а не про политику».

Также некоторые поклонники исполнителя предложили националистам найти «другую работу».

В мае текущего года украинские радикалы объявили «охоту» на Басту из-за того, что «он раньше посещал Крым». Позже его представитель заявил, что музыкант пребывает в Киеве по личным делам.

До этого стало известно, что украинские активисты пообещали заплатить $1 тыс. за поимку Басты.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.