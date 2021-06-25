Животные поют и парят под куполом в трейлере «Зверопоя 2»

Студия Universal Pictures опубликовала трейлер сиквела анимационного фильма «Зверопой».

По сюжету, коала Бастер и его музыканты готовятся к выступлению в новом шоу в театре «Кристальная башня». Им нужно уговорить отошедшего от дел рокера льва Клэя Кэллоуэя присоединиться к ним. В трейлере животные поют, парят под куполом и попадают в неловкие ситуации.

Роли в мультфильме «Зверопой 2» Гарта Дженнингса озвучили Мэтью Макконахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Тэрон Эджертон и др.

Премьера мультфильма «Зверопой» состоялась в 2016 году. Сиквел должен выйти в России 8 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что мультфильм «Лука» возглавил российский прокат. Анимационный фильм режиссера Энрико Касароса в премьерные выходные собрал 132,5 млн руб. Главные герои мультфильма — морские монстры в облике обычных детей, проводящие лето на побережье Италии.