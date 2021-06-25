Названа дата похорон актера из «Улиц разбитых фонарей» Лескова

Прощание с актером Александром Лесковым состоится 26 июня, передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу театра Комедии имени Акимова.

Гражданская церемония начнется в 15.30 в крематории.

О том, что Лесков умер на 74-м году жизни, стало известно 24 июня.

Александр Лесков окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Его мастерами на курсе были режиссеры Георгий Товстоногов и Рубен Агамирзян. После обучения стал театральным артистом, а также снимался в сериалах. Кроме «Улиц разбитых фонарей» он сыграл также в «Ментовских войнах», «Вороне», «Гончих» и «Спецназе».

Александр Лесков принимал участие в постановках многих театров – Красноярского драматического, МДТ, БДТ, Рижской драмы, Московского Ленкома. С 1978 года артист служил в театре Комедии имени Акимова, а в свободное от репетиций и съемок время увлекался живописью.