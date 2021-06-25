Кашпировский подал иск против шоу «Вечерний Ургант»

Психотерапевт Анатолий Кашпировский обратился в суд с иском «о защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации» против шоу «Вечерний Ургант» и Первого канала. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Останкинского районного суда Москвы.

«Кашпировский подал иск, но никакой дополнительной информации дать не могу, поскольку не решен вопрос о принятии этого заявления. Иск подан только вчера», — сказали в суде.

Представитель Первого канала Лариса Крымова отказалась комментировать «Газете.Ru» подачу иска.

Причина обращения в суд Кашпировского на данный момент неизвестна. Это может быть связано с выпуском «Вечернего Урганта» от 14 апреля 2020 года — в нем ведущий программы высмеял новость о том, что психотерапевт начал проводить оздоровительные сеансы через интернет.

Ранее Кашпировский уже подавал в суд на развлекательное шоу Ивана Урганта, однако проиграл дело.