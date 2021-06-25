The Hatters и «Тараканы!» выступят на «Дикой мяте» за рубль после отмены фестиваля

Некоторые заявленные в лайнапе отмененного фестиваля «Дикая мята» музыканты предложили выступить в 2022 году за гонорар один рубль в поддержку проекта, сообщили организаторы мероприятия.

Помочь «Дикой мяте» предложили The Hatters, Федор Фомин, «Тараканы!», «Кис-Кис», «Папин Олимпос», Wildways, Нуки, «Операция Пластилин», Владимир Фонарев, Радар, Александр Нуждин, «Карелия», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Sweed PAD и новый проект Сергея Шнурова «Зоя».

Фестиваль «Дикая мята» должен был проходить в Тульской области с 18 по 20 июня. В ночь на 18 июня организаторы узнали, что фестиваль отменяется из-за новых антиковидных ограничений в области. Ущерб от отмены «Дикой мяты» оценили в 96 млн руб. Правительство Тульской области взяло на себя часть понесенных убытков, а поклонники «Дикой мяты» покупают билеты на фестиваль 2022 года, чтобы поддержать проект.