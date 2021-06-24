В МИД РФ отреагировали на признание Киркорова угрозой для нацбезопасности на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала включение артиста Филиппа Киркорова в «черный список» Минкульта Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Захаровой.

«Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?» — написала Захарова.

23 июня появилась информация, что российского певца Киркорова внесли в список лиц, являющихся угрозой для национальной безопасности на Украине. Министерство культуры и информационной политики Украины не уточнило, по какой причине Киркорова добавили в этот реестр.

В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, «создающих угрозу нацбезопасности» Украины. Туда включили Олега Газманова, Иосифа Кобзона, Валерию Перфилову, известную как Валерия, Юлию Чичерину и других исполнителей. В настоящий момент в «черном списке» числится 201 человек.

Киркоров ответил песней на украинском на внесение в «черный список». Он подчеркнул, что в его доме и дальше будут звучать украинские песни и гостить друзья из этой страны.