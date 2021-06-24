В МИД РФ отреагировали на признание Киркорова угрозой для нацбезопасности на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала включение артиста Филиппа Киркорова в «черный список» Минкульта Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Захаровой.

«Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?» — написала Захарова.

23 июня появилась информация, что российского певца Киркорова внесли в список лиц, являющихся угрозой для национальной безопасности на Украине. Министерство культуры и информационной политики Украины не уточнило, по какой причине Киркорова добавили в этот реестр.

В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, «создающих угрозу нацбезопасности» Украины. Туда включили Олега Газманова, Иосифа Кобзона, Валерию Перфилову, известную как Валерия, Юлию Чичерину и других исполнителей. В настоящий момент в «черном списке» числится 201 человек.

Киркоров ответил песней на украинском на внесение в «черный список». Он подчеркнул, что в его доме и дальше будут звучать украинские песни и гостить друзья из этой страны.