Снуп Догг выложил старый мем с Максимом Галкиным и малышом-шахматистом

Рэпер Снуп Догг неожиданно запостил в своем Instagram далеко не новый видеомем с российским телеведущим Максимом Галкиным и ребенком-шахматистом. Пост набрал более 2,7 млн просмотров и более 4 тыс. комментариев.

Музыкант выложил фрагмент детского шоу талантов «Лучше всех», которое Галкин ведет на «Первом канале», — в ролике показан момент, где трехлетнему мальчику Михаилу Осипову предлагают сыграть в шахматы с двенадцатым чемпионом мира Анатолием Карповым. Сначала Галкин сам попробовал сыграть с мальчиком, после чего позвал на помощь Карпова.

«Когда ты первого уровня и при помощи читов добрался до финального босса», — подписал видео Снуп Догг.

В комментарии к рэперу пришли и пользователи из России — они передавали музыканту приветы, говорили, что это «самый неожиданный пост Снуп Догга», радовались, что он «Россию не забывает» и по-разному выражали крайнее удивление, в том числе нецензурно.

В полной версии видео Осипов в итоге проиграл Карпову, расплакался и стал звать маму. Видео с мальчиком попало в мем-энциклопедию «Know Your Meme» как «The Final Boss of Chess» («Финальный босс в шахматах»).

Ранее сообщалось, что в США студентка создала онлайн-сервис знакомств для совместимости по мемам.