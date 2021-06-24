Умерла актриса Инна Волгина

Актриса Инна Волгина скончалась в Санкт-Петербурге на 54-м году жизни, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщение театра «Русская антреприза» Андрея Миронова.

Инна Волгина после выпуска из класса Льва Додина в Санкт-Петербургской академии театрального искусства в 1990 году пришла в театр имени Ленинского комсомола (сейчас «Балтийский дом») и прослужила там более 20 лет.

В театре имени Андрея Миронова Инна Волгина работала с 2002 года, у нее были ведущие роли в спектаклях «Бег», «Шляпка», «Красавец-мужчина».

Кроме того, Волгина снималась в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Тайны следствия». В последний раз на экране Инна Волгина появилась в выпуске телепрограммы об основателе «Русской антрепризы» Рудольфе Фурманове, скончавшемся в апреле 2021 года из-за оторвавшегося тромба.