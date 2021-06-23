Шатилова рассказала об экстрасенсорных способностях диктора Балашова

Телеведущая Анна Шатилова прокомментировала смерть диктора Всесоюзного радио Виктора Балашова. Народный артист России скончался 23 июня в возрасте 96 лет. По словам Шатиловой, она дружила с Балашовым более полувека.

«Я дружила с Виктором Ивановичем всю жизнь. Знала его с 1962 года. До последнего дня мы с ним общались. Это настоящий мастер слова с очень красивым голосом. Он объявлял все важные события. Он первым сообщил о полете Гагарина.

Балашов жил в Подмосковье в Жаворонках. Очень любил природу, знал ее. Тогда еще много не говорили, как питаться, но он уже следил за питанием — отказался от мяса, оберегал себя для профессии», — заявила Шатилова «Газете.Ru».

Она также заверила, что Балашов обладал экстрасенсорными способностями и помогал в поисках пропавших без вести.

«Мало кто знает, что он обладал экстрасенсорными способностями. В советское время об этом мало говорили. Он входил в группу ученых, которые помогали находить людей, был в поисковой группе, — пояснила диктор. — Мы с ним много ездили в командировки. Его знали зрители. Я помню, мы ехали в Воронеж — и что тогда творилось на платформе... Все пассажиры, зрители его окружили».

Шатилова добавила, что народный артист был замечательным человеком и семьянином.

«Он был элегантным человеком, семьянином. Дочку Маргариту растил один, потому что жена рано скончалась. И у него еще сын. Виктор Иванович — замечательный человек. Печально, что его не стало», — заключила Шатилова.