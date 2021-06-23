Российскому музею ГУЛАГа вручили в Страсбурге премию Совета Европы

Музей истории ГУЛАГа, получивший премию Совета Европы, превратился в «музейный центр международного уровня». Об этом ТАСС сообщил директор музея Роман Романов.

«После подачи заявки все эксперты, которые приезжали к нам, отметили помимо традиционной для музеев работы — выставок, издательской программы — еще и наш волонтерский центр, который помогает людям, прошедшим через лагеря, и их детям», — сказал он.

По словам Романова, коллеги из Италии, Германии, Франции высоко оценивают работу музея и хотят установить связи для совместных проектов.

Он добавил, что западным коллегам понравилась работа центра документации, который помогает искать информацию о репрессированных, и проект «Мой ГУЛАГ» с интервью людей, прошедших через лагеря.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры России установило ограничение по количеству зрителей на развлекательных и зрелищных мероприятиях в Москве с 18 по 29 июня. Подчеркивается, что количество посетителей не должно превышать 1 тыс. человек.