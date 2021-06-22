Рейчел Зеглер сыграет Белоснежку в новой экранизации Disney

Актриса Рэйчел Зеглер, известная по главной роли в мюзикле «Вестсайдская история», получила роль Белоснежки в новой экранизации классического мультфильма Disney. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером картины станет Марк Уэбб, снявший фильмы «Одаренная», «500 дней лета», «Почему женщины убивают». Продюсером назначен Марк Платт («Ла-Ла Ленд» и др.).

«Необычные вокальные данные Рэйчел — это только часть ее таланта. Ее сила, интеллект и оптимизм станут неотъемлемой частью переосмысленной радости в этой классической сказке Disney», — считает Уэбб.

Производство «Белоснежки» может начаться в 2022 году.

Оригинальный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», основанный на сказке братьев Гримм, был впервые выпущен в 1938 году. Он стал первым анимационным фильмом Уолта Диснея, который имел огромный успех для студии. Уточняется, что новый фильм расширит историю и музыкальную часть оригинала. Новые песни к фильмам напишут композиторы Бендж Пасек и Джастин Пол («Ла-Ла Ленд», «Величайший шоумен»).

Ранее студия 20th Century Fox опубликовала тизер мюзикла «Вестсайдская история» режиссера Стивена Спилберга. В главной роли снялась дебютантка Рэйчел Зеглер.