VK Fest перенесен из-за коронавируса

Компания ВКонтакте объявила, что VK Fest переносится на конец августа из-за коронавируса.

Мероприятие пройдет 28 и 29 августа в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Купленные билеты будут действовать.

На фестивале выступят исполнители Баста, Елка, Ольга Бузова, Artik & Asti, Little Big, LOBODA, NILETTO, Zivert, Артур Пирожков и другие. Кроме того, также на мероприятии будут присутствовать блогеры Саша Спилберг, Джарахов, Катя Клэп, Даня Милохин, Дина Саева.

Ранее рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за роста заболеваемости коронавирусом. Требование о переносе выдвинул Роспотребнадзор по Московской области. Отмену подтвердила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. Перенесенный фестиваль пройдет в подмосковном Серпухове с 29 по 31 июля 2022 года.