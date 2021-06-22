Кормухина объяснила, что судилась с Гагариной из-за песни Цоя не ради денег

Певица Ольга Кормухина в интервью изданию «Собеседник» объяснила, что решила обратиться в суд из-за песни «Кукушка» не ради денег.

По словам Кормухиной, она судилась с Полиной Гагариной из-за несправедливого, на ее взгляд, отношения к авторским правам. «В Америке, к примеру, такое невозможно, спереть чужой продукт средь бела дня. Тут дело было не в деньгах, не в хайпе, кто бы там что ни думал», — сказала Кормухина.

Кроме того, ей не понравились образы, в которых Гагарина исполняет песню Виктора Цоя. «Я эту песню спела, пройдя огромный жизненный опыт, слезы, кровь и пот не для того, чтобы потом ее исполняли в распутных нарядах. Да и, если честно, меня одолели люди, они думали, что я им продала свою аранжировку», — негодует певица.

В 2019 году Кормухина подала иск против Гагариной из-за кавер-версии «Кукушки». Кормухина уверена, что певица присвоила аранжировку, созданную ею и Алексеем Беловым.

Ранее сообщалось, что Ольга Кормухина вошла в «черный список» минкульта Украины.