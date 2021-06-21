Вдова Грачевского призналась, что может лишиться жилья

Вдова создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская призналась, что может лишиться жилья — особняка покойного супруга, где она проживает вместе с сыном Филиппом.

У себя в соцсетях она уточнила, что это может произойти после распределения имущества между наследниками Грачевского. «Пока я живу там. Но дальше будет распределение наследственной массы, и мы уже будем решать, как будем жить дальше и где», — цитирует женщину издание «7 дней».

Всего у создателя «Ералаша» четверо детей, которые вместе со вдовой могут рассчитывать на наследство: кроме годовалого Филиппа, у него остались сын Максим и дочери Ксения и Василиса.

Ранее стало известно, что Белоцерковская собирается подавать в суд на нового гендиректора «Ералаша» Аркадия Григоряна. Она показала заключение почерковедческого исследования, согласно которому несколько лет назад кто-то подделал подпись основателя киножурнала. По словам Белоцерковской, новое руководство «Ералаша» не держит наследников Грачевского в курсе дел компании и не выходит с ними на связь.