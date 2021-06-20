В Москве возобновляется работа летних кинотеатров

Летние кинотеатры снова заработают в Москве с 21 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сети кинотеатров «Москино».

«Согласно указу мэра Москвы «О возобновлении деятельности летних кинотеатров», с 21 июня «Москино» снова готово принимать зрителей на своих летних площадках», — рассказали в пресс-службе.

Кинотеатры под открытым небом заработают в парках «Сокольники», «Фили» и «Музеон».

22 июня в «Музеоне» и 23 июня в «Сокольниках» пройдут спецпоказы «Таксиста» (1976) Мартина Скорсезе. В «Фили» после недельного перерыва зрители вновь смогут посмотреть боевик Патрика Хьюзса с Райаном Рейнольдсом в главной роли «Телохранитель жены киллера».

В летних кинотеатрах покажут как авторское кино, так и новинки проката, фестивальные премьеры и классику мирового кинематографа.

Ранее сообщалось, что Минкультуры ограничит число зрителей в культурных учреждениях Москвы до 1 тысячи.