Любимов: Лысенко был душой «Взгляда»

Телеведущий и журналист Александр Любимов прокомментировал смерть гендиректора ОТР Анатолия Лысенко. Вместе они стояли у истоков культовой программы «Взгляд».

«К сожалению, люди уходят — и никуда мы от этого не уйдем. Анатолий Григорьевич был душой нашего коллектива, душой программы «Взгляд». Очень образованный и тонкий человек», — сказал Любимов «Газете.Ru».

Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице. Он окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. На телевидение впервые попал в студенческие годы. С 1968 года начал работать в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения.

С 1987 года Лысенко руководил телепрограммой «Взгляд», позже предложил создать телеигру «Поле Чудес». В 1990-1996 гг. занимал должность директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией. В последние годы он руководил ОТР (общественное телевидение России).

Анатолия Лысенко не стало 20 июня — ему было 84 года.