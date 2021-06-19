Адвокат экс-солистки «Ленинграда» рассказал, за что она требует 20 млн рублей от Шнурова

Адвокат бывшей солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс Роман Лалаян объяснил, за что она требует от артиста Сергея Шнурова 20 миллионов рублей.

По его словам, Вокс готовится подать иск на Шнурова, чтобы получать отчисления за 39 песен, записанных вместе с ней.

«Мы получили договор об отчуждении прав от компании «ШнурОК» и ИП Шнурова о том, что все 39 треков были переданы ему за 1000 рублей. Ну это же несерьезно. Поэтому мы будем обжаловать эту историю. Раньше она не получала за это никаких денег», — заявил адвокат телеканалу «360».

Он добавил, его клиентка пока не готова идти в суд, сначала необходимо изучить все документы. В настоящее время процесс находится на стадии переговоров.

«С нами общаются нехотя. Значит, есть, что скрывать», — предположил Лалаян.

Он выразил мнение, что вряд ли договор об отчуждении прав с указанием суммы в 1000 рублей был заключен ошибочно, так как речь идет о серьезной компании.

Ранее стало известно, что юристы бывшей вокалистки «Ленинграда» собираются подавать досудебную претензию к ЗАО «ШнурОК», ООО «ШнурОК», и ООО «Первое музыкальное издательство» по поводу авторских прав на песни группы, записанные при участии певицы. По словам артистки, ей не платят отчисления за использование песен, созданных в соавторстве с ней. Она отметила, что ей должны минимум 20 млн рублей.