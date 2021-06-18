Зак Снайдер высказался о запрете на оральный секс Бэтмена и Женщины-кошки

Режиссер Зак Снайдер отреагировал на решение компании DC запретить авторам мультсериала «Харли Квинн» снимать сцену, в которой Бэтмен занимается оральным сексом с Женщиной-кошкой.

Режиссер экранизаций комиксов DC «Лига Справедливости» и «Человек из стали» опубликовал в Twitter рисунок, на котором Бэтмен делает куннилингус Женщине-кошке. «Канон», — подписал кадр он, имея в виду, что подобный вид взаимодействия между двумя супергероями является для них обычным делом.

В комментариях подписчики Снайдера сомневаются, что рисунок был опубликован в оригинальных комиксах DC.

«Мы уточнили: «Вы хотите сказать, что герои — просто самовлюбленные любовники?» На что DC ответили: «Нет, мы продаем игрушки с героями. Тяжело будет продать игрушку Бэтмена, который кому-то делал куннилингус», — рассказал ранее сценарист мультсериала «Харли Квинн» Джастин Халперн.

Главред Bubble Comics, сценарист и продюсер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Роман Котков назвал эту позицию странной. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что Бэтмен выглядел бы круче, сделав Женщине-кошке куннилингус.