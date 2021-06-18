Суд вернул дело в отношении Дудя в полицию

Зюзинский суд Москвы не стал рассматривать дело об административном правонарушении в отношении Юрия Дудя, сообщает ТАСС.

Дело вернули в полицию. «Суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета), который был составлен в отношении Дудя, в орган, который его составил, то есть в полицию», — рассказали в суде. Других подробностей рассмотрения дела нет.

Заявление на Дудя написали представители «Лиги безопасного интернета», возглавляемой Екатериной Мизулиной — дочерью сенатора Елены Мизулиной. В его передачах с рэпером Моргенштерном (Алишер Валеев) и блогером Ивангаем (Иван Рудской) усмотрели пропаганду наркотиков.

3 июня Зюзинский суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков суд увидел в клипах «Розовое вино — 2» и Family.