Хазанов назвал Павла Волю «жалким зрелищем»

Юморист Геннадий Хазанов в беседе с актером и телеведущим Вячеславом Манучаровым раскритиковал популярного стендап-комика.

75-летний артист вспомнил, как Comedy Club устраивал вечер в Юрмале, и на разминку вышло два резидента: Гарик Мартиросян и комик, фамилию которого Хазанов сперва не назвал. «Он [Мартиросян] изящно, филигранно вел свою партитуру. Изумительно! Второму очень хотелось ему соответствовать, но я видел, он никак не мог впрыгнуть в этот трамвайчик, который вез Мартиросян. И тогда он от отчаяния стал прибегать к ненормативной лексике. Это было такое жалкое зрелище», — цитирует Хазанова «СтарХит».

При этом Хазанов подчеркнул, что он не против нецензурной лексики, но только если без нее нельзя обойтись. После Манучаров предположил, что речь о Павле Воле. «Заметьте, не я это сказал. Понимаете, вот у меня с ним никак не получилось», — сказал Хазанов.

Ранее жена стендапера Ивана Абрамова защитила его от обвинений в фэтшейминге.