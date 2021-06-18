Хазанов назвал Павла Волю «жалким зрелищем»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов во время выступления на юбилейном вечере... Художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов во время выступления на юбилейном вечере...
Художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов во время выступления на юбилейном вечере...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Юморист Геннадий Хазанов в беседе с актером и телеведущим Вячеславом Манучаровым раскритиковал популярного стендап-комика.

75-летний артист вспомнил, как Comedy Club устраивал вечер в Юрмале, и на разминку вышло два резидента: Гарик Мартиросян и комик, фамилию которого Хазанов сперва не назвал. «Он [Мартиросян] изящно, филигранно вел свою партитуру. Изумительно! Второму очень хотелось ему соответствовать, но я видел, он никак не мог впрыгнуть в этот трамвайчик, который вез Мартиросян. И тогда он от отчаяния стал прибегать к ненормативной лексике. Это было такое жалкое зрелище», — цитирует Хазанова «СтарХит».

При этом Хазанов подчеркнул, что он не против нецензурной лексики, но только если без нее нельзя обойтись. После Манучаров предположил, что речь о Павле Воле. «Заметьте, не я это сказал. Понимаете, вот у меня с ним никак не получилось», — сказал Хазанов.

Ранее жена стендапера Ивана Абрамова защитила его от обвинений в фэтшейминге.