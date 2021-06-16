Лидер «Несчастного случая» остался без квартиры из-за коронавируса

У лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возникли финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса, из-за чего ему пришлось продать одну из квартир, пишет «Собеседник».

Как сообщает издание, перед началом пандемии артист купил квартиру в ипотеку и регулярно вносил платежи. Однако из-за угрозы распространения COVID-19 коллектив не выступал шесть месяцев, музыканты остались без заработка. Из-за отсутствия концертов Кортнев не смог оплачивать кредит. Он погасил его с помощью продажи другого жилья.

«Я продал другую квартиру, которую в свое время покупал на черный день», — сказал Кортнев.

Артист отметил, что этот шаг спас его от задолженности перед банком. Он также выразил недоумение, почему банки в непростые для заемщиков времена не снизили ставки по ипотеке, ведь многие люди лишились заработка.

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми эстрадными звездами в России во время пандемии коронавируса стали Полина Гагарина, Светлана Лобода и Дмитрий Билан.