Бастрыкин поручил СК заняться смертью актрисы Цывиной

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание центральному аппарату СК изучить материалы процессуальной проверки по факту смерти актрисы Ирины Цывиной, говорится на сайте ведомства.

Заняться смертью актрисы Бастрыкин поручил ведомству после публикации в прессе открытого письма дочери заслуженной артистки России.

Теперь центральный аппарат СК РФ проанализирует полноту проверки и в случае необходимости даст указания о дополнительной проверке.

Ирина Цывина («Яма», «Кадетство», «Вечный муж») скончалась 18 апреля 2019 года в возрасте 56 лет. Сообщалось, что причиной смерти стала кардиомиопатия – патология сердечной мышцы. Сын актрисы Евгений сообщил следователям, что женщина якобы страдала алкоголизмом. Однако СМИ стало известно, что перед смертью она получила тяжелые травмы: у нее был расшиблен затылок, пострадал глаз, одно ребро было сломано, а на плече были найдены гематомы.

Позже адвокат Ирины Цывиной рассказала о последних месяцах жизни вдовы народного артиста СССР Евгения Евстигнеева и угрозах, поступавших в ее адрес.