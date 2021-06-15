Энистон возвращается в журналистику в трейлере второго сезона «Утреннего шоу»

Стриминговый сервис Apple+ опубликовал трейлер второго сезона сериала «Утреннее шоу».

К ролям журналисток в продолжении сериала вернутся актрисы Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.

В предыдущем сезоне за сексуальные домогательства с телеканала был уволен соведущий журналистки Алекс (Дженнифер Энистон), которого сыграл Стив Карелл. Его сменила героиня Риз Уизерспун, а Алекс пришлось уволиться.

Во втором сезоне героиня Энистон возвращается на экран, и женщинам вместе придется освещать события, касающиеся пандемии коронавируса и движения Black Lives Matter.

Премьера второго сезона «Утреннего шоу» состоится на Apple TV 17 сентября.

Ранее стриминговый сервис Netflix выпустил тизер нового сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак», снятого по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского. В официальном Twitter-аккаунте Netflix Geeked видео подписали так: «В лесу больше не заблудится. Встречайте Цири во втором сезоне».