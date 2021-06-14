Лобода впервые высказалась о скандале своего продюсера с Киркоровым

Певица Светлана Лобода высказалась о скандале ее продюсера Нателлы Крапивиной с артистом Филиппом Киркоровым.

«Друзья, неделю назад произошло событие, которое значительно повлияло на меня и мою команду. Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом, я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять», — написала она в Instagram.

Артистка выразила мнение, что продюсер сожалеет о произошедшем.

«А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его», — добавила она.

Лобода поблагодарила Крапивину за сотрудничество в течение 11 лет и заявила, что в ее жизни «продюсеров больше не будет».

Ранее продюсер сообщила о завершении сотрудничества с Лободой после скандала с Киркоровым. Она объявила, что со вторника, 8 июня, уходит от артистки и не желает «иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу».

Крапивина подвергла критике выступление Киркорова и хип-хоп-исполнителя Давы на премии телеканала «Муз-ТВ». Она назвала их номер «паноптикумом в чистом виде». По словам продюсера, «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

Киркоров, в свою очередь, заявил, что «некоторые возомнили, что они уже в космосе». Он считает, что в команде Лободы присутствует много агрессии, желчи и яда. Киркоров также назвал Крапивину «человеком двойных стандартов» и заявил, что она «теряет хватку». Кроме того, он отметил, что фраза продюсера про шашлыки является угрозой и дискриминацией.