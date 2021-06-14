Скончался номинант на премию «Оскар» Нед Битти

Умер американский актер Нед Томас Битти. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь артиста Блоссом Битти.

Он ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Как рассказала изданию Битти, ее отец скончался в воскресенье, 13 июня, в своем доме в Лос-Анджелесе. По ее словам, мужчина умер по естественным причинам.

Нед Томас Битти известен по таким фильмам, как «Избавление» (1972), «Нэшвилл» (1975), «Все люди президента» (1976), «Супермен» (1978 и сиквел 1980 года). За роль в киноленте «Телесеть» (1976) он был номинирован на премию «Оскар».

Ранее в возрасте 95 лет скончался американский актер и номинант на «Оскар» Хэл Холбрук.