Скончался заслуженный артист России Сергей Урываев

Заслуженный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Урываев умер в возрасте 73 лет, сообщается на странице музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова во «ВКонтакте».

Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции.

Сергей Урываев родился в 1947 году в Ленинграде. В 1996 году окончил Ленинградскую консерваторию. Среди педагогов музыканта были легендарные Самарий Савшинский, Владимир Нильсен, Павел Серебряков и Мария Карандашовой. На протяжении многих лет Урываев был председателем государственной комиссии петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова. Помимо этого, музыкант также выступал сольно и в составе ансамблей.

15 мая стало известно о кончине в возрасте 79 лет заслуженного артиста России, пианиста-виртуоза Марка Бека.