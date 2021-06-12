Бузова рассказала, как прошло выступление на сцене МХАТа

Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась впечатлениями после выступления на сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин».

В Instagram она призналась, что ей каждый раз волнительно выходить на сцену, но в этот раз была особенно, «ведь мы играли для нашего зрителя».

Телеведущая заявила, что у нее все получилось, пообещав «расти во всех смыслах», чтоб поклонники получали удовольствие.

Бузова напомнила, что повторный показ спектакля с ее участием состоится 12 июня.

11 июня на сцене МХАТ им. Горького прошла премьера спектакля «Чудесный грузин», посвященного Иосифу Сталину. Ольга Бузова играет в постановке роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает главу правительства СССР.

Ранее народный артист России назвал провалом выступление Бузовой во МХАТе.