Вышел тизер нового сезона сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix выпустил в сеть тизер нового сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак», снятого по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

В официальном Twitter-аккаунте Netflix Geeked видео подписали так: «В лесу больше не заблудится. Встречайте Цири во втором сезоне».

Съемки второго сезона «Ведьмака» закончились в апреле.

Первый сезон телесериала «Ведьмак» по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского вышел в декабре 2019 года. Съемки нового «Ведьмака» были отложены из-за пандемии коронавируса. Предположительно, премьера второго сезона шоу состоится в 2021 году.

Поклонники сериала, увидев сделанные на съемках второго сезона снимки, нашли на них ранее не появлявшихся в шоу персонажей из цикла романов Анджея Сапковского. В скачущих на лошадях актерах в броне поклонники сериала и легших в основу его сценария книг узнали всадников «Дикой охоты» — противников Ведьмака.