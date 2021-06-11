Marvel выпустит «Людей Икс» с женщиной-Росомахой

Киностудия Marvel объявила, что перезапустит линейку комиксов «Люди Икс». Соответствующий трейлер опубликован на YouTube канале компании.

Среди супергероев можно будет увидеть Циклопа, Роуг и Джин Грей. Также Росомаха станет женщиной. Автором комиксов будет Джерри Дагган, художником — Пепе Ларраз. Первый X-MEN выйдет 7 июля.

Ранее стало известно, что герой экранизаций комиксов Marvel Локи Лафейсон — гендерфлюид, то есть персона с непостоянной гендерной идентичностью.

Известно, что Локи в комиксах способен менять половую принадлежность и становиться то мужчиной, то женщиной. Поклонники комиксов Marvel давно считают его членом ЛГБТ-сообщества.