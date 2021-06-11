Минкультуры отказало в прокате фильму-победителю Берлинале из-за пропаганды порнографии

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму-победителю Берлинале-2021 «Неудачный трах, или Безумное порно» Раду Жуде, поскольку его содержание не соответствует российскому законодательству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В результате принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму в связи с подпунктом «в» пункта 18 Правил, предусматривающих отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию», — объяснили в министерстве.

«Неудачный трах, или Безумное порно» — сатирический фильм румынского режиссера Раду Жуде об учительнице истории, которая работает в престижной школе. Ее карьера оказывается под угрозой после того, как в интернет попадает ролик интимного характера, в котором она снялась. Картина создавалась в период пандемии, поэтому все артисты играли в масках.

В 2021 году фильм получил «Золотого медведя» Берлинале.

В 2015 году фильм «Браво!» Раду Жуде получил на Берлинском кинофестивале «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру.