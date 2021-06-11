Минкультуры отказало в прокате фильму-победителю Берлинале из-за пропаганды порнографии

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Кадр из фильма «Неудачный трах, или Безумное порно» (2021) Кадр из фильма «Неудачный трах, или Безумное порно» (2021)
Кадр из фильма «Неудачный трах, или Безумное порно» (2021)
Bord Cadre Films

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму-победителю Берлинале-2021 «Неудачный трах, или Безумное порно» Раду Жуде, поскольку его содержание не соответствует российскому законодательству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В результате принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму в связи с подпунктом «в» пункта 18 Правил, предусматривающих отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию», — объяснили в министерстве.

«Неудачный трах, или Безумное порно» — сатирический фильм румынского режиссера Раду Жуде об учительнице истории, которая работает в престижной школе. Ее карьера оказывается под угрозой после того, как в интернет попадает ролик интимного характера, в котором она снялась. Картина создавалась в период пандемии, поэтому все артисты играли в масках.

В 2021 году фильм получил «Золотого медведя» Берлинале.

В 2015 году фильм «Браво!» Раду Жуде получил на Берлинском кинофестивале «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру.