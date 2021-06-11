Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Требование о переносе выдвинул Роспотребнадзор по Московской области. Отмену подтвердила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Перенесенный фестиваль пройдет в подмосковном Серпухове с 29 по 31 июля 2022 года. «Мы очень надеемся, что вы и дальше останетесь с нами, ведь «Нашествие» — это не только музыка и артисты, «Нашествие» — это уникальное сообщество единомышленников, людей, которые живут на одной, какой-то оччень правильной волне», — говорит управляющая фестивалем Евгения Киселева

Организаторы обещают, что сервис по возврату билетов или их переоформлению на следующий год будет запущен на официальном сайте.

«Нашествие» должно было проходить с 30 июля по 1 августа.

Ранее на год был перенесен музыкальный фестиваль Park Live в Москве.