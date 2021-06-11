«Нет ковида»: представитель Сафоновой опровергла слухи о коронавирусе у актрисы

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Елена Сафонова на XIII церемонии вручения призов Российской академии кинематографических искусств... Елена Сафонова на XIII церемонии вручения призов Российской академии кинематографических искусств...
Елена Сафонова на XIII церемонии вручения призов Российской академии кинематографических искусств...
Галина Кмит/РИА «Новости»

Представительница заслуженной артистки России Елены Сафоновой в беседе с РИА «Новости» прокомментировала сообщения о госпитализации актрисы.

Она опровергла слухи о том, что Сафонова болеет новой коронавирусной инфекцией. «Нет ковида у Елены Всеволодовны Сафоновой, она вакцинирована «Спутником V», — заявила представительница.

Была ли Сафонова госпитализирована, не уточняется.

О том, что Елена Сафонова якобы попала в больницу, СМИ сообщили 11 июня. Утверждалось, что у звезды фильма «Зимняя вишня» диагностирована вирусная пневмония, а результаты теста заслуженной артистки России на коронавирусную инфекцию станут известны позднее.

Елена Сафонова снялась в нескольких десятках кинокартин, среди которых также фильмы «С чего начинается Родина», «Атлантида», «Дневник доктора Зайцевой», «Женская собственность», «Принцесса на бобах», «Москва никогда не спит» и др.