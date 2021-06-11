«Нет ковида»: представитель Сафоновой опровергла слухи о коронавирусе у актрисы

Представительница заслуженной артистки России Елены Сафоновой в беседе с РИА «Новости» прокомментировала сообщения о госпитализации актрисы.

Она опровергла слухи о том, что Сафонова болеет новой коронавирусной инфекцией. «Нет ковида у Елены Всеволодовны Сафоновой, она вакцинирована «Спутником V», — заявила представительница.

Была ли Сафонова госпитализирована, не уточняется.

О том, что Елена Сафонова якобы попала в больницу, СМИ сообщили 11 июня. Утверждалось, что у звезды фильма «Зимняя вишня» диагностирована вирусная пневмония, а результаты теста заслуженной артистки России на коронавирусную инфекцию станут известны позднее.

Елена Сафонова снялась в нескольких десятках кинокартин, среди которых также фильмы «С чего начинается Родина», «Атлантида», «Дневник доктора Зайцевой», «Женская собственность», «Принцесса на бобах», «Москва никогда не спит» и др.