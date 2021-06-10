Лидер «Мужского государства» назвал арест Хованского своей заслугой

Глава сообщества «Мужское Государство» Владислав Поздняков назвал себя причастным к аресту блогера Юрия Хованского. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Наказать я его решил за его грязные слова в мой адрес и адрес моих подписчиков, а также за осуждение моей благой деятельности. А его песня про Норд Ост стала лишь удачным поводом призвать свою аудиторию накатать на него тысячи доносов», — написал Поздняков.

По словам главы сообщества, именно он и его подписчики распространили в российском сегменте интернета ролики с песней Хованского и написали «добрую тысячу доносов» на блогера.

10 июня суд в Санкт-Петербурге арестовал Хованского на два месяца по делу об оправдании терроризма.

По данным следствия, блогер не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая, по мнению экспертов СК, содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в песне Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов.

В квартире блогера был произведен обыск, сотрудники полиции изъяли несколько компьютеров, устройство для употребления марихуаны, а также пистолет. Хованский полностью признал свою вину