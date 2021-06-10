Гарри Меллинг из «Хода королевы» сыграет Эдгара По в сериале с Кристианом Бэйлом

Британский актер Гарри Меллинг, известный по »Гарри Поттеру» и «Ходу Королевы», снимется еще в одном сериале Netflix — «Всевидящее око» (The Pale Blue Eye), сообщает порталDeadline.

Меллингу предстоит сыграть английского классика Эдгара Аллана По в молодом возрасте, который станет помощником пожилого опытного детектива (Кристиан Бэйл), сообщает издание. Сейчас По — молодой кадет, и лишь спустя годы он станет известным на весь мир писателем. В сериале сыщик и его помощник займутся расследованием запутанной серии убийств, произошедших в 1830 году в Военной академии США в Вест-Пойнте.

Режиссером сериала станет Скотт Купер («Чёрная месса», «Недруги») — он задумал такой проект несколько лет назад и уже работает над сценарием. Он также будет и продюсеров — вместе с Бейлом, Джоном Лешером («Недруги», «Кровные узы») и Тайлером Томпсоном, соучредителем кинокомпании «Cross Creek Pictures».

Ранее сообщалось, что актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис в сериале «Игра престолов», написала феминистский комикс.