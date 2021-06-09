Друзья назвали причину развода юмориста Слепакова с дочерью миллиардера

В окружении юмориста Семена Слепакова назвали причину его развода с дочерью миллиардера Игоря Аванесяна Кариной.

По словам друзей, причиной мог стать роман Слепакова с известной актрисой, доказательства которого якобы нашли частные детективы. «Доказательства неверности были собраны: и видео, и все, что надо. Как я понял, Аванесян не единожды говорил с дочкой, мол, он тебе изменяет, но она не верила. Однако когда доказательства были на руках, Карине ничего не оставалось, как подать на развод. Мне казалось, что тесть был готов доплатить зятю, лишь бы он освободил Карину», — цитирует инсайдера сайт kp.ru.

Источник подчеркнул, что расстались бывшие супруги не врагами. «Имущество осталось у Карины. И у каждого своя личная жизнь. Все нормально», — сказал он.

Кроме того, в кругу комика утверждают, что во время брака с Аванесян Слепаков якобы продолжал работать и общаться со своей бывшей избранницей.

Ранее 41-летний Семен Слепаков рассказал о разводе в стихах.