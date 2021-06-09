«Ролик беспонтовый»: музыкант прокомментировал задержание Хованского

Рэпер и создатель шоу Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал задержание блогера Юрия Хованского.

По словам Ресторатора, он пока не знает о точных причинах задержания. «Я не знаю ничего. Я пытаюсь что-то собирать. Слышал, что еще Нифедова задержали», — сказал он, имея в виду блогера Андрея Нифедова.

Он считает, что песня о «Норд-Осте» не могла стать поводом для задержания. «По закону не могло, потому что ролик давно уже сняли. По причине обратного, потому что закон не должен иметь обратного действия, насколько я знаю. Ну по здравому смыслу точно. Но, а так ролик беспонтовый, конечно. Мне не нравится», — признался он. «Я написал ему в Telegram, спросил, правда или не правда. Но последний раз, когда я так делал, к сожалению, мне тоже не ответили. Да, страшные дела творятся. И почему-то до меня эти новости доходят в первую очередь. Жду развития событий. Негде пока уточнить. Все спят», — сказал Ресторатор.

Ранее СМИ сообщали, что причиной задержания стал ролик с песней про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост». Теракт происходил в период с 23 по 26 октября 2002 года. В результате захвата заложников и последующей операции по их освобождению погибли 130 человек из 916 захваченных и 40 террористов.

О задержании видеоблогера и рэпера Юрия Хованского по подозрению в экстремизме и призывах к осуществлению террористических актов стало известно 9 июня. Нифедов, по информации Telegram-канала «Mash на Мойке», может проходить по делу Хованского свидетелем.