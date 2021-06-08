Осужденные за лжесвидетельство по делу Ефремова обжаловали приговор

Трое осужденных за лжесвидетельство по делу актера Михаила Ефремова о ДТП обжаловали свои приговоры. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на адвоката Екатерину Дворянинову.

«Мы подали апелляционные жалобы. Ждем ответа от Мосгорсуда», — рассказала она.

В конце апреля суд признал виновным Андрея Гаева в даче заведомо ложных показаний, назначив 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты. Такое же наказание получил Александр Кобец. Тевана Бадасяна суд приговорил к году исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты.

Гаев и Кобец в суде по делу Ефремова утверждали, что первыми оказались у автомобиля артиста в момент ДТП и видели, что за рулем сидел не Ефремов. Бадасян утверждал, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный ему человек.

По факту дачи ложных показаний было возбуждено дело. Суд пришел к выводу, что показания свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются ложными.

Осенью прошлого года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.