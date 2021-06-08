В Совфеде оценили провал сериала о темнокожей Анне Болейн

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил провал сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой Джоди Тернер-Смит в роли королевы Англии.

Пушков не удивился, что сериал получил рейтинг 1,2 из 10 на агрегаторе IMDb. «Такова реакция здравого смысла на навязываемую обществу идеологию нового расизма, сторонники которого требуют от людей «деконструировать свою белизну», радикально поменять круг общения и по непонятной причине молиться на меньшинства», — написал он.

Член Совфеда напомнил, что «не была Анна Болейн черной и быть ею не могла». «Здравый смысл остается единственной преградой на пути создания — под видом борьбы с белым расизмом — псевдо-истории, псевдо-культуры и псевдо-персонажей кино, оперы и литературы», — поделился он.

Премьера сериала «Анна Болейн» состоялась 1 июня 2021 года на Channel 5.

Ранее сообщалось, что на «Би-би-си» сочли главного героя «Лютера» недостаточно темнокожим.