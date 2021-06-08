«Все по доброй воле»: «Дикая мята» пообещала мягкие антиковидные меры

Организаторы музыкального фестиваля «Дикая мята» рассказали об антиковидных мерах, которые будут предприняты на территории мероприятия.

Гостям фестиваля не нужно будет иметь ни сертификат о прививке, ни отрицательный ПЦР-тест, однако для привитых меломанов будет работать отдельная касса, а билеты в ней будут существенно дешевле.

У входа на «Дикую Мяту» расположат медицинскую лабораторию, где все желающие могут добровольно и по доступной цене пройти экспресс-тестирование на COVID-19 и получить результат за 3 минуты. «Все по доброй воле и с максимальной заботой о зрителях», — пообещали организаторы.

При входе у посетителей будут измерять температуру. Гостям фестиваля с повышенной температурой вернут деньги за билет, пройти на концерты они не смогут. На всех входах и в инфоцентре для всех желающих будут доступны бесплатные маски, в зонах кафе и фудтраков будут установлены санитайзеры и дополнительные умывальники. На территории фудкортов будет разметка и небольшие столики, соответствующие требованиям Роспотребнадзора.

Количество гостей составит менее 50% от общей вместительности концертной зоны, обязательным будет соблюдение социальной дистанции.

Фестиваль «Дикая Мята» пройдет с 18 по 20 июня 2021 года в селе Бунырево Тульской области. В лайн-апе заявлены «КИНО», Mgzavrebi, Гарик Сукачев, Манижа, Green Grey, The Hatters, «АукцЫон», Tequilajazzz, Алена Швец, Shortparis, Tesla Boy, «АИГЕЛ», ZOLOTO, «Аффинаж», «кис-кис», IDIOT и др.

Ранее фестиваль «Нашествие» обязал гостей мероприятия иметь на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или паспорт вакцинированного от COVID-19.