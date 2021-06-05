Рэпер Моргенштерн устроил скандал на премии МУЗ-ТВ из-за несогласия с результатами голосования. Об этом пишет РИА «Новости».

Когда ведущий Дмитрий Нагиев объявил победителем в номинации «Лучший исполнитель» Александра Ревву, Моргенштерн поднялся на сцену и потребовал провести еще одно голосование. Нагиев отказал, сказав, что они «не на сельской дискотеке», а голоса зрителей подсчитывались тщательным образом. Ревва, в свою очередь, отметил, что находится в шоке.

После премии Моргенштерн выложил в Instagram пост с критикой конкурса.

«Исполнитель года по версии Муз-ТВ — Артур Пирожков. Это все, что вам нужно знать. Но. Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках», — написал исполнитель.

По его словам, на этой премии запомнится только он, что и есть настоящая победа.

Моргенштерн, который недавно попал в больницу, приехал на музыкальную премию в инвалидной коляске.